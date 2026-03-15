I Liga. CD Nacional - Estoril

O Nacional, 15.° classificado, com 22 pontos, recebe este domingo o Estoril Praia, oitavo, com 34, a partir das 15:30, no Estádio da Madeira, no Funchal, sob arbitragem de Miguel Fonseca, da associação do Porto.

CD Nacional





O treinador Tiago Margarido perspetivou um jogo com muitos golos entre Nacional e Estoril Praia, da 26.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, destacando que as duas equipas praticam um futebol ofensivo.

"Vai ser um jogo animado, com duas equipas que praticam um futebol positivo. Haverá golos, certamente, e espero que o Nacional marque mais do que aqueles que o nosso adversário poderá fazer", referiu o técnico do emblema insular, em conferência de imprensa, após o derradeiro treino da semana.





Sobre o adversário, Margarido elogiou a adaptabilidade do treinador escocês Ian Cathro, que tem "ideias boas" e procura sempre criar uma "‘nuance’ diferente" em cada jogo.





Estoril





Depois de dois jogos sem marcar, o treinador do Estoril Praia quer regressar às vitórias frente ao Nacional, na 26.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, e lembra a qualidade que a equipa já demonstrou.



“Todos sabem a dificuldade que esta deslocação tem: a viagem, o estádio numa zona mais alta, o ar diferente, mas a principal razão é pela qualidade da equipa do Nacional. A maior dificuldade vai ser a competitividade, agressividade e energia que esta equipa tem, com uma bola parada com muita qualidade e várias maneiras de se organizar defensivamente. É uma boa equipa”, disse Ian Cathro, na antevisão à visita aos madeirenses.



Sobre o momento do Estoril Praia, o escocês voltou a mostrar-se incrédulo com algumas críticas aos ‘canarinhos’ depois de não terem marcados golos nos últimos dois jogos, e lembrou o que a equipa da Linha já deu a este campeonato.

