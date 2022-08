I Liga em Direto. Arouca - Gil Vicente

O Arouca, 17.º classificado, sem pontos, recebe o Gil Vicente, sétimo, com três pontos, em encontro da segunda jornada da I Liga portuguesa, esta segunda-feira, às 18:00, no Estádio Municipal de Arouca, com arbitragem de Nuno Almeida, da Associação de Futebol do Algarve.

O Arouca tem a ambição de conquistar os primeiros pontos na I Liga portuguesa de futebol na receção ao Gil Vicente, apesar de o treinador, Armando Evangelista, reconhecer qualidade e motivação na formação gilista.



Depois da derrota na visita ao Benfica (4-0), os arouquenses partem para a segunda jornada à procura de “entrosamento” entre o plantel que conta com 12 reforços, e com a ambição de vencer a equipa europeia de Ivo Vieira, que parte para o quarto jogo oficial, após ter goleado o Riga (4-0) na terceira eliminatória da Liga Conferência.





No entanto, Armando Evangelista não espera facilitismos ou gestão por parte da equipa de Ivo Vieira.





Quanto ao treinador Ivo Vieira, este realça que o Gil Vicente deve ser “incisivo” e “competitivo” para vencer no reduto de um Arouca que vai causar “dificuldades”, na segunda-feira, em partida da segunda jornada da I Liga portuguesa de futebol.



Após a goleada de quinta-feira aos letões do Riga (4-0), que selou o apuramento para o ‘play-off’ da Liga Conferência Europa, na época de estreia nas provas da UEFA, os gilistas precisam de ‘direcionar’ completamente o “foco” para o embate com os arouquenses, oponente que nunca venceram para o escalão principal na condição de visitante – três derrotas em três jogos.



“Estamos preparados para o jogo e sabemos que o Arouca vai-nos oferecer grandes dificuldades. Temos de ser muito incisivos e competitivos na abordagem ao jogo, porque vamos encontrar um adversário competente. Temos de ser assertivos para lutar por um bom resultado, que passa pela vitória”, salientou, na antevisão ao desafio marcado para as 18h00, desta segunda-feira.