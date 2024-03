I Liga em direto. Benfica - Estoril Praia

O Benfica, segundo classificado, com 58 pontos, recebe o Estoril Praia, na 16.ª posição, com 22, este domingo, às 20:30, no Estádio da Luz, em Lisboa, em duelo da 25.ª jornada da I Liga, que terá a arbitragem de Manuel Oliveira, da Associação de Futebol do Porto.

O treinador Roger Schmidt admitiu alguma falta de consistência dos avançados do Benfica e poder fazer alguma gestão na receção ao Estoril Praia, este domingo, em encontro da 25.ª jornada da I Liga de futebol.



“Na última época, tínhamos o Gonçalo Ramos, que marcava golos, era muito completo no comportamento tático e, devido a isso, jogou quase toda a época. Esta época, temos muito boas opções, mas os avançados não são tão consistentes para manter a posição durante vários jogos seguidos. É a realidade e eles têm de melhorar. Às vezes precisam de tempo para se adaptarem. Nestas três partidas, não fomos tão eficientes e tivemos dificuldades em criar oportunidades, mas o potencial e a qualidade estão lá”, afirmou.





Em conferência de imprensa, de antevisão ao duelo frente à turma da Linha de Cascais, Roger Schmidt reconheceu que, após três jogos sem triunfos, a equipa precisa de “melhorar detalhes” para mostrar uma reação.





Já o treinador do Estoril Praia, Vasco Seabra, quer conquistar pontos na visita deste domingo ao Estádio da Luz, em jogo da 25.ª jornada do campeonato, e salienta que não espera um Benfica fragilizado pelos resultados recentes.



“Pela forma como a equipa se dedica e trabalha, temos sempre muita confiança e ambição para o jogo. É um adversário difícil, num estádio muito difícil, mas acreditamos na combatividade dos nossos jogadores e que vamos regressar aos bons resultados. Temos uma vontade muito grande de atacar a baliza do Benfica com a nossa mentalidade de cada jogo ser uma final”, disse Vasco Seabra, em conferência de imprensa.



Abordando o momento do adversário, Vasco Seabra não atribui especial importância ao facto de o Benfica não ter vencido nenhum dos últimos três jogos.



“Na Liga Europa, vi um Benfica a tentar dar uma boa resposta, com intensidade. Queremos atrasar o golo do Benfica e que a nossa baliza fique a zero. Sabemos que vão entrar de forma agressiva, mas temos de entrar com a mesma força e os nossos jogadores querem competir, sabendo que é um jogo muito difícil”, anteviu o treinador ‘canarinho’.



Vasco Seabra lembrou ainda que em encontros anteriores “o treinador do Benfica respeitou sempre” o Estoril, mas colocou o foco na sua equipa.





