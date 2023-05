I Liga em direto. Casa Pia AC - Estoril Praia

A partida entre o Casa Pia e o Estoril, da 33.ª e penúltima jornada da I Liga, vai disputar-se este domingo, pelas 18h00 horas, no Estádio Municipal de Leiria, ao invés do Estádio Nacional, devido ao jogo da decisão do título da Liga 3, entre a União de Leiria e o Belenenses.

O técnico do Casa Pia, Filipe Martins, assumiu que a época foi muito positiva, e que o objetivo nos últimos dois jogos na I Liga de futebol é abrilhantar ainda mais o percurso dos 'gansos'.



Na ressaca de uma exibição bem conseguida no Estádio do Dragão, apesar da derrota por 2-1 frente ao FC Porto, o treinador do Casa Pia, Filipe Martins, admitiu que o objetivo para a partida deste domingo frente ao Estoril passa por manter a boa imagem apresentada pela formação casapiana durante a temporada.





Em jeito de balanço de temporada, e apesar de ainda faltarem dois jogos para a conclusão do campeonato, Filipe Martins admitiu que a época do Casa Pia foi bastante positiva.







Após ter assegurado uma vantagem de oito pontos sobre o Marítimo, 16.º classificado e em posição de play-off, que lhe permitiu 'carimbar' a manutenção na I Liga, graças a uma vitória sobre o Arouca, sexto colocado, o Estoril Praia chegou aos 31 pontos, no 15.º lugar, e pretende estender o bom momento derrotando o Casa Pia no domingo.



Ricardo Soares assinalou que foi "intenção, de há umas semanas a esta parte", por iniciativa do clube, preparar os "jovens para esta pressão" de competir para vencer, independentemente do contexto.



já o treinador do Estoril Praia, Ricardo Soares, prometeu que os 'canarinhos' vão contribuir para "um jogo atrativo" frente ao Casa Pia, em Leiria, na 33.ª e penúltima jornada da I Liga de futebol.