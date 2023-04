I Liga em direto. Chaves - Braga

Chaves e Braga vão estar frente-a-frente, este domingo em mais um jogo da 26 jornada de futebol da I liga de Futebol profissional. O Chaves, na 11ª posição vai enfrentar os bracarenses que isolados no terceiro lugar não querem abrir mão deste posto, agora mais ameaçado, após a vitória de ontem do Sporting, que se coloca a três pontos de diferença. Um jogo que se vai disputar no Estádio Municipal Manuel Branco Teixeira, com arbitragem de Artur Manuel Soares Dias.

Acompanhe aqui minuto a minuto todas as incidências da partida, onde também pode ver todas as estatísticas do que se passa dentro do campo.