I Liga em direto. Chaves - FC Porto

O Desportivo de Chaves recebe o FC Porto, às 20:30, no Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira, em encontro da 32.ª jornada da I Liga portuguesa, arbitrado por José Bessa, da Associação de Futebol do Porto.

O treinador do Desportivo de Chaves, Moreno Teixeira, diz ser necessária coragem, organização e competitividade para defrontar o FC Porto, na 32.ª jornada da I Liga de futebol.



O Desportivo de Chaves, 17.º e penúltimo classificado, com 23 pontos, recebe o FC Porto, em terceiro, com 63, no sábado, mas, a apenas três jogos do final da temporada, Moreno Teixeira descarta a ideia de que possa representar uma despedida do escalão maior do futebol nacional para o emblema ‘azul-grená’, avançando que quer um plantel corajoso, organizado e competitivo na receção ao ‘dragão’.



“Não preparámos minimamente o jogo a pensar [numa despedida]. Preparámos o jogo só a perceber o que é que vamos encontrar do outro lado, um adversário forte, e sermos nós dentro do jogo. As contas fazem-se no final, não fugimos da nossa realidade, está difícil, mas é possível. No futebol, quando dependemos de terceiros, fica ainda mais difícil”, frisou o técnico, na antevisão à partida.



Ainda que reconheça a importância e dificuldade do embate, Moreno espera que o clube transmontano consiga ficar com os três pontos.





“É um jogo importante e difícil, contra um FC Porto forte, uma equipa grande que vem de um bom jogo com o Sporting, nem tanto de um bom resultado, frente a um Desportivo de Chaves que vem de um bom jogo, mas de um mau resultado. Acho que tem sido muito isto que nos tem acontecido ao longo da segunda volta”, vincou.





Ainda envolto por 'núvens cinzentas' em redor das eleições que colocaram André Villas-Boas como novo presidente do Futebol Clube do Porto, Sérgio Conceição, avalia sem complexos a expectável conversa com o recém-eleito presidente do FC Porto, que poderá determinar o seu futuro nos vice-campeões nacionais de futebol.







Quanto ao jogo deste sábado e afastados da corrida pelo título e do acesso à Liga dos Campeões da próxima época, os ‘dragões’ tentam defender o terceiro lugar do campeonato, que vale a entrada na fase de grupos da Liga Europa, partindo para as últimas três rondas com dois pontos de avanço sobre o Sporting de Braga, quarto colocado, e três face ao Vitória de Guimarães, quinto.



“Já vi treinadores a irem embora logo na pré-época e já assisti a pré-épocas menos bem conseguidas, em que o treinador estava na 'baila'. Se um jogo de pré-época é importante para uma equipa como o FC Porto, imaginem um jogo de campeonato. Estamos focados na partida, mas não nos podemos esquecer que há dois adversários por perto e que [um deslize] nos pode custar estar mais acima ou abaixo no final”, atestou Sérgio Conceição.



As ausências de Samuel Portugal, João Mário, do capitão Pepe, Marcano e Zaidu, todos por lesão, bem como de Wendell e Galeno, ambos suspensos, diminuem as opções para o embate em Chaves, mas o treinador ‘azul e branco’ promete “uma equipa competitiva” frente aos flavienses, que podem consumar a despromoção à II Liga este fim de semana.



“O Desportivo de Chaves tem um duelo decisivo, tal como são todos para nós. Eles têm mudado ao longo da época e alteraram a nível estrutural desde que o [treinador] Moreno assumiu a equipa. Obviamente, a entrada de um ou outro jogador no mercado de janeiro fez com que a equipa jogasse de maneira diferente. Temos de preparar esses diferentes cenários para estarmos bem e percebermos aquilo que o adversário pode fazer”, apelou.