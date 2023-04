I Liga em direto. CS Marítimo - Boavista FC

Marítimo e Boavista abrem este domingo os jogos da 26 jornada de futebol da I liga de Futebol profissional. Os insulares na 17ª posição e penúltimo classificado 16 pontos), não quer perder mais pontos sob o risco de descer de divisão, perante um Boavista confortável a meio da tabela com 32 pontos e no 12º lugar. Um jogo que se vai disputar no Estádio do Marítimo, na Madeira, com arbitragem de Luís Godinho.

Acompanhe aqui minuto a minuto todas as incidências da partida, onde também pode ver todas as estatísticas do que se passa dentro do campo.