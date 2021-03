I Liga em direto. CS Maritimo - Moreirense FC

O Marítimo, 17.º e penúltimo classificado, com 18 pontos, recebe o Moreirense, oitavo colocado, com 26 pontos, este domingo, às 17:30, no Estádio dos Barreiros, no Funchal, em encontro da 22.ª jornada da I Liga, com arbitragem de Luís Godinho, da associação de Évora.

O Moreirense pode hoje isolar-se no sétimo lugar da I Liga portuguesa de futebol, caso vença no estádio do lanterna-vermelha Marítimo, em jogo da 22.ª jornada da prova, que é liderada pelo Sporting.





A equipa de Moreira de Cónegos procura quebrar a série de três encontros seguidos sem vencer no campeonato e capitalizar a derrota sofrida na sexta-feira pelo Santa Clara no estádio do Sporting, por 2-1, para ultrapassar os açorianos na sétima posição.





O desafio nos Barreiros vai concluir os primeiros dois meses completos de trabalho do sucessor de César Peixoto ao serviço do emblema de Moreira de Cónegos, numa altura da época em que o treinador sente que o plantel “já percebeu” as ideias pretendidas.



O Marítimo atravessa uma fase ainda mais negativa, pois não vence na I Liga há sete jornadas, e no sábado foi mesmo atirado para o último lugar, na sequência da vitória do Boavista, anterior detentor da lanterna-vermelha, sobre o Famalicão, por 3-0.