I liga em direto. FC Arouca - Sporting CP

O Sporting venceu hoje por 3-0 na deslocação a Arouca, em jogo da 25.ª jornada, com dois golos em período de descontos, e reforçou a liderança da I Liga portuguesa de futebol.





No Estádio Municipal de Arouca, Viktor Gyökeres inaugurou o marcador, aos 19 minutos, e isolou-se na liderança da lista de melhores marcadores do campeonato (19 golos), com Geny Catamo (90+1) e Hjulmand (90+3) a fecharem a contagem para os ‘leões’, que passam a somar 62 pontos, mais quatro do que o segundo classificado Benfica, que ainda hoje recebe o Estoril Praia.



Já o Arouca, que vinha de duas vitórias, mantém-se na sétima posição da I Liga, com 34 pontos.







