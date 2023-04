I Liga em direto. Portimonense - Gil Vicente

O Portimonense, 14.º classificado, com 30 pontos, recebe este domingo o Gil Vicente, 13.º com 31, em jogo marcado para o Estádio Municipal de Portimão, às 15:30, com arbitragem de Artur Soares Dias, da associação do Porto.

O treinador do Portimonense prometeu uma equipa com o foco total na vitória na receção de domingo ao Gil Vicente, salientando que as contas da manutenção na I Liga portuguesa de futebol são, neste momento, apenas “questões laterais”.



“Não sei se mais três pontos chegam ou deixam de chegar [para assegurar a manutenção], no fim é que se fazem as contas. Isso não pode entrar na nossa mente, no nosso dia a dia. O foco tem de ser total nas nossas virtudes e nas nossas dificuldades, para conseguir fazer melhor a cada dia que passa. Esse tem de ser sempre o nosso compromisso, independentemente dessas questões laterais”, disse Paulo Sérgio, na antevisão da partida da 29.ª jornada.





O técnico sustentou que a “obrigação” dos jogadores do Portimonense “é entrar para deixar tudo em campo e honrar o símbolo” e que o seu estado de espírito “não pode mudar de uma semana para a outra”.





Já na equipa adversária, Daniel Sousa retirou peso ao momento do Gil Vicente, que vai em cinco jornadas sem ganhar, e frisou a ambição de ir vencer ao terreno do Portimonense, no domingo, na 29.ª jornada da I Liga de futebol.



O treinador anteviu um jogo equilibrado em Portimão, entre duas equipas que querem “dar aquele passo importante no objetivo mais imediato” de garantir a continuidade no principal escalão do futebol nacional.



“Será, por isso, um jogo de elevada importância e de elevada dificuldade, também por ser fora. O Portimonense é uma equipa muito característica, apresenta dificuldades distintas de outras, tem um jogo mais objetivo e físico, é bem organizado, tem sofrido muitas reformulações e tem sido reconstruído de forma muito equilibrada, mas queremos trazer os três pontos”, frisou na conferência de imprensa de antevisão da partida.