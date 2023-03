I Liga em direto. Portimonense - Sporting

O Portimonense, 11.º classificado, com 26 pontos, recebe este sábado o Sporting, quarto com 44, no Estádio Municipal de Portimão, às 18h00, em partida com arbitragem de Gustavo Correia (Associação de Futebol do Porto).

O treinador do Portimonense disse que quer uma equipa concentrada e com atitude máxima para evitar uma entrada forte do Sporting no jogo marcado para este sábado, da 23.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.



“É muito importante a concentração, uma atitude máxima desde o primeiro minuto, para não deixarmos que esta equipa faça o que [os ‘grandes’] normalmente procuram, que é tentar resolver rápido, resolver cedo”, afirmou Paulo Sérgio, na antevisão à partida.



O técnico lembrou o jogo da primeira volta, em que os ‘leões’ derrotaram os algarvios por 4-0, abrindo o marcador logo aos sete minutos.





“A maior lição que [os jogadores] têm de tirar desse jogo é que o jogo começa no primeiro apito do árbitro. E as equipas ‘grandes’ entram, normalmente, muito fortes no jogo. E nós, por vezes, podemos deitar todo o trabalho de uma semana a perder se entrarmos a ‘dormir’ no jogo”, frisou.





Já para o treinador do Sporting as derrotas do FC Porto e Sporting de Braga, na última jornada da I Liga de futebol, foram um estímulo, mas advertiu que os 'leões' não podem voltar a falhar.



Em conferência de imprensa, em Alcochete, o técnico assumiu que a partida de hoje, frente ao Portimonense, “é importante para manter a sequência de [três] vitórias” alcançada nos últimos encontros, mas lembrou que “ultimamente”, a equipa tem “falhado após uma sequência” de triunfos.



“Não precisamos de mais motivação, porque estamos num lugar abaixo do que deveríamos estar, mas [as derrotas dos rivais e a aproximação ao terceiro lugar] tem de ser um estímulo para nós. Este é mais um dos momentos, como foi com o Boavista, com o Arouca, que tínhamos de ganhar e não ganhámos. Temos de ter noção disso e vencer o jogo”, apontou Rúben Amorim.