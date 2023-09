I Liga em direto. SC Farense - Sporting CP

O Sporting, primeiro classificado, com 16 pontos, visita o Farense, 11.º, com seis, a partir das 20:30, no Estádio de São Luís, em Faro, em jogo da sétima ronda da I Liga de futebol, com arbitragem de Luís Godinho, da associação de Évora.

O treinador do Sporting disse não estar preocupado com o clássico entre Benfica e FC Porto, que acabou com a vitória dos 'encarnados', que agora ocupam a primeiro lugar na classificação da I Liga, à condição.





Para Ruben Amorim a “única preocupação” é somar mais três pontos frente ao Farense, na sétima jornada da Liga de futebol.

Sobre os algarvios, o treinador 'leonino' alertou para a dificuldade em enfrentar a equipa orientada por José Mota.





E é precisamente o treinador do Farense que promete uma equipa determinada e ambiciosa para a receção de sábado a um Sporting que “dá gosto ver jogar”, em encontro da sétima jornada da I Liga portuguesa de futebol.



“Nos três últimos jogos [em casa], temos três vitórias. Queremos estar num momento muito bom e é preciso estar muito concentrados, muito determinados, muito ambiciosos, para defrontarmos este adversário e para sairmos bem deste teste. A equipa a ser trabalhada com o mesmo afinco de outros jogos, com a mesma concentração e penso que vamos dar uma boa resposta”, disse José Mota, em conferência de imprensa.



A equipa algarvia soma três triunfos consecutivos em casa, dois para o campeonato (5-0 ao Desportivo de Chaves e 3-1 ao Sporting de Braga) e um para a Taça da Liga (1-0 ao Tondela), e quer fazer valer o fator casa, em que o apoio dos adeptos “não vai faltar” e deixa os jogadores “mais confortáveis”.



“Queremos terminar a jornada em primeiro ligar e isso só depende de nós. Andamos um ano a correr atrás e sabemos que se ganharmos estaremos sempre em primeiro. Se ganharmos o nosso jogo somos primeiros classificados, não temos de olhar para os outros”, disse Ruben Amorim, em conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Farense.