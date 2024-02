I Liga em direto. Sp. Braga - Moreirense FC

Sporting de Braga, quarto classificado, com 37 pontos, e Moreirense, sexto, com 32, defrontam-se a partir das 20:30 deste domingo, no Estádio Municipal de Braga, jogo que será arbitrado por João Pinheiro, da associação de futebol de Braga.

O treinador do Sporting de Braga, Artur Jorge, disse não receber “lições de braguismo” de ninguém, após os assobios à equipa no empate caseiro na última jornada da I Liga de futebol, diante do Desportivo de Chaves.



Com esse resultado (1-1), na quarta-feira, o Sporting de Braga viu o trio da frente aumentar a distância, estando agora a sete, 11 e 12 pontos de FC Porto, Benfica e Sporting, respetivamente, e a equipa foi assobiada pelos adeptos - Artur Jorge não gostou e lembrou a conquista da Taça da Liga quatro dias antes.



O treinador apelou a um espírito “agregador” no Estádio Municipal de Braga.



“Tivemos a conquista de um título e temos de ser agregadores e sentir a energia dos adeptos aqui dentro, que não haja um sentimento de tensão por jogar em casa. E isso passa-se, na verdade. Não o deveríamos ter e os jogadores sentem isso. Aos 20 minutos [jogo com o Chaves], ouvíamos assobios e isso não é benéfico para ninguém. A equipa deu provas, venceu um título. Não podemos passar do 8 ao 80. Fizemos um jogo muito bom, tivemos 25 oportunidades, fomos dominadores e não há nada a apontar aos jogadores”, disse.



Para o técnico, a explicação para essa tensão pode estar na “exigência, nas expectativas, no maldizer por maldizer”.



“Queremos que os nossos adeptos façam a diferença pela positiva, façam parte das nossas conquistas, precisamos deles para suportar a equipa”, deixou.





O Sporting de Braga não vence em casa há dois meses, desde o triunfo por 3-1 sobre o Estoril Praia (03 de dezembro de 2023), sendo que nos 12 jogos seguintes que realizou, em diversas competições, só por mais três ocasiões jogou na ‘Pedreira’.





Já o treinador Rui Borges afirmou que o Moreirense é uma equipa “tranquila e motivada”, pronta a “anular as coisas positivas” do Sporting de Braga, em partida da 20.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.



Convencido de que a formação ‘arsenalista’ vai estar ainda “mais rigorosa” e “mais concentrada” do que o habitual, após ter empatado na receção ao Desportivo de Chaves (1-1), na quarta-feira, o treinador congratulou o adversário pela conquista da Taça da Liga e pela “qualidade individual” que pode, a qualquer momento, “resolver um jogo”, mas afirmou que os ‘cónegos’ vão lutar pela vitória.



“Vamos tentar pôr em prática o que somos como equipa, tentando anular as coisas positivas do Sporting de Braga. (…) Eles vão encontrar uma equipa muito tranquila e motivada. Não temos nada a perder e temos tudo a ganhar. Temos de ser felizes em campo. Temos sido muito ambiciosos. Por isso é que ganhamos mais vezes [do que perdem]”, disse, na antevisão ao desafio marcado para as 20:30 de domingo, no Estádio Municipal de Braga.



Sexta classificada, com 32 pontos, fruto de nove triunfos, cinco empates e cinco derrotas, a equipa da vila de Moreira de Cónegos tem de estar “focada e rigorosa” na defesa frente a um adversário com experiência de Liga do Campeões, com “dois jogadores para cada posição muito equivalentes”, e que conta com os regressos dos médios João Moutinho e Vítor Carvalho após castigo, acrescentou o treinador.









RTP c/Lusa