I Liga em direto. Vitória SC - Estoril Praia

O Vitória de Guimarães, sétimo classificado da I Liga portuguesa, com 10 pontos, recebe o Estoril Praia, 17.º, com quatro, em desafio da sétima jornada, marcado para as 18:00 deste domingo, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, com arbitragem de Miguel Nogueira, da Associação de Futebol de Lisboa.

O treinador do Vitória de Guimarães, Paulo Turra, assumiu que é preciso melhorar a finalização e as tomadas de decisão, a começar pela receção de domingo ao Estoril Praia, na sétima jornada da I Liga de futebol.





Apesar de orientar uma equipa que não vence desde que se impôs ao Vizela (2-0), em 27 de agosto, para a terceira jornada do campeonato, o técnico considera que os seus jogadores estão cada vez “mais cientes das ideias de jogo” trabalhadas e lembrou a supremacia estatística nos jogos de setembro, à exceção da visita ao Benfica (derrota por 4-0), para justificar a confiança para o próximo jogo.





Já o treinador do Estoril Praia salientou a confiança em todos os elementos que compõem a equipa da I Liga de futebol e enalteceu o apoio e “aproximação” dos adeptos para que os ‘canarinhos’ alcancem vitórias.



“Aquilo que nos disseram [quando assumiu o comando] é que a equipa estava nesta posição, com estes jogadores, com estas condições de trabalho, com as pessoas que trabalham na estrutura e com estes adeptos que também sentimos que estão a aproximar-se cada vez mais da equipa. Sentimos que nos vão ajudar a conquistar muitas coisas,” considerou Vasco Seabra, na antevisão à partida frente ao Vitória de Guimarães, no domingo, da sétima jornada da I Liga.



O treinador dos ‘canarinhos’, que recentemente rendeu Álvaro Pacheco no comando da equipa, garantiu que irá trabalhar com afinco juntamente com cada elemento que forma a estrutura do Estoril Praia e que “não se irão queixar” de falta de condições ou do panorama que encontraram à chegada.





RTP c/ Lusa