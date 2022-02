I Liga em Direto. Vizela - Gil Vicente

O Vizela, 11.º classificado da I Liga portuguesa, com 23 pontos, recebe o Gil Vicente, quinto, com 34, em jogo agendado para as 20:30 deste domingo, no Estádio do Futebol Clube de Vizela, com arbitragem de Nuno Almeida, da Associação de Futebol do Algarve.

O treinador do Vizela, Álvaro Pacheco, realçou que espera um “excelente espetáculo” entre a sua equipa e o Gil Vicente, pelo “futebol muito positivo” que ambas praticam, em desafio da 22.ª jornada, marcado para este domingo.



A formação vizelense atravessa um ciclo de três jogos sem derrotas e ocupa a 11.ª posição do campeonato, com 23 pontos, enquanto os gilistas, quintos da tabela, com 34, ‘vivem’ uma fase de seis jogos consecutivos sem desaires, pelo que o treinador antecipou um duelo com futebol “atrativo”, à imagem do que aconteceu no empate (2-2) da primeira volta, em Barcelos.



“Antevejo um excelente espetáculo, um bocado à imagem do que foi o jogo da primeira volta. Ainda nos lembramos daquele jogo, em que houve muitas oportunidades, quatro golos, um golo anulado [ao Vizela] por um centímetro, duas equipas com futebol muito positivo, uma promoção muito grande ao futebol”, vincou, na antevisão ao desafio marcado para as 20:30, em Vizela.



Já o treinador Ricardo Soares frisou a ambição do Gil Vicente em regressar às vitórias já na deslocação ao terreno do Vizela, na 22.ª jornada da I Liga de futebol.





A equipa de Barcelos vem de um empate caseiro com o Santa Clara (2-2), mas, nas últimas seis jornadas, soma quatro vitórias e dois empates, registando apenas uma derrota (3-0 com o Sporting, em casa) nas últimas 12 rondas.“Queremos voltar às vitórias. Vai ser um jogo equilibrado e a nossa ambição é muito grande, vamos certamente fazer um excelente jogo”, afirmou, na antevisão da partida, o técnico, que não se vai sentar no banco de suplentes, devido a castigo.Ricardo Soares disse esperar “um jogo altamente competitivo, entre duas equipas que privilegiam um futebol de ataque e positivo, que lutam sempre por vencer os seus jogos”, e um duelo “com incerteza no resultado até ao último segundo”.