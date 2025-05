I Liga. Estoril - Estrela

O Estoril Praia, em nono lugar, com 43 pontos, joga este sábado, às 18:00, no Estádio António Coimbra da Mota, frente ao Estrela da Amadora, 15.º classificado, com 29 pontos, numa partida que será arbitrada por Gustavo Correia, da associação do Porto.

O treinador do Estoril Praia, Ian Cathro, quer fechar a participação na I Liga de futebol com uma vitória frente ao Estrela da Amadora, colocando de lado o facto de o adversário estar envolvido na luta pela manutenção.



“Vamos entrar para ganhar desde o primeiro minuto, que é algo que temos feito, embora nem sempre o tenhamos conseguido. O objetivo é sempre a vitória e isso não vai mudar”, disse o técnico, em conferência de imprensa.







Já o treinador José Faria garantiu que o Estrela da Amadora se apresentará focado em si próprio frente ao Estoril Praia e alheio aos jogos dos seus rivais na luta pela permanência na I Liga portuguesa de futebol.

O Estrela da Amadora entrará para a 34.ª e última jornada, na qual visitará a casa do Estoril Praia, atual nono classificado, ciente de que uma vitória lhe permitirá chegar à marca de 32 pontos e garantir o 15.º lugar e consequente permanência no primeiro escalão, sendo que qualquer outro resultado o colocará dependente de terceiros para evitar a queda para o lugar de play-off com o terceiro da II Liga ou até um dos dois últimos lugares, que serão automaticamente despromovidos.