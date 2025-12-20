I Liga. Estrela-Moreirense

O Estrela da Amadora, 14.º classificado com 14 pontos, defronta o Moreirense, oitavo com 20, este sábado, a partir das 20:30, no Estádio José Gomes, na Amadora, sob arbitragem de Cláudio Pereira, da associação do Porto.

O ‘aflito’ Estrela da Amadora, 14.º classificado com 14 pontos, procura este sábado dar seguimento, na receção ao Moreirense, a uma boa fase, uma vez que nas últimas cinco jornadas pontuou em três, perdendo apenas com Sporting (4-0) e FC Porto (3-1).





Do outro lado, os minhotos ocupam o oitavo posto, com 20 pontos, mas venceram apenas um dos últimos sete jogos para o campeonato, perdendo o fôlego com que começaram a I Liga, com três vitórias seguidas, e quatro nas seis primeiras rondas.





Estrela

O treinador João Nuno assegurou querer um Estrela da Amadora a “manter a identidade”, com “espírito” próprio, de forma a regressar às vitórias frente ao Moreirense, na 15.ª jornada da I Liga de futebol.



Os ‘tricolores’ pretendem voltar aos resultados positivos no campeonato depois de uma derrota frente ao FC Porto (3-1), atual líder do campeonato, e o técnico amadorense espera fazer valer o ‘fator casa’.







Moreirense

O treinador Vasco Botelho da Costa afirmou hoje que o Moreirense deve fazer com que o jogo com o Estrela da Amadora “dependa muito” de si, no sábado, para a 15.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.



A equipa de Moreira de Cónegos atravessa um ciclo de quatro jornadas consecutivas sem triunfos e quer regressar aos êxitos na visita ao Estádio José Gomes, para defrontar o 14.º classificado da tabela, com 14 pontos, que, no entender do técnico dos minhotos, “melhorou significativamente” após a entrada do treinador João Nuno.



