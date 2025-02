I Liga. Estrela - Santa Clara

O Estrela da Amadora, na 15.ª posição, com 20 pontos, recebe o Santa Clara, quinto colocado, com 38, no domingo, a partir das 15:30, no Estádio José Gomes, na Amadora, para a 23.ª ronda da I Liga de futebol, que terá arbitragem de Miguel Nogueira, da associação de Lisboa.

O treinador José Faria destacou a melhoria pontual do Estrela da Amadora em relação à primeira volta e alertou para a excelente I Liga de futebol que o Santa Clara, adversário na 23.ª jornada, está a realizar.



“A I Liga é muito competitiva. Vamos agora para a sexta jornada [da segunda volta] e já apanhámos várias equipas na primeira metade da tabela. Temos mais pontos somados do que na primeira volta. O Santa Clara está a fazer um excelente campeonato, muito bem liderado pelo Vasco Matos, que é alguém com que me identifico no processo e na liderança. É um clube muito bem estruturado e esperamos um jogo difícil”, sublinhou.



Em conferência de imprensa de antevisão à partida, José Faria realçou a qualidade dos açorianos nas bolas paradas, mas apontou que se encontram “em mutação”, alterando algumas nuances, e considerou possível manter, pela primeira vez na época, o ‘onze’.





Na derradeira jornada, o Estrela da Amadora conquistou o primeiro triunfo fora, face ao lanterna-vermelha Boavista (1-0), colocando fim à série de seis rondas sem vencer.





Já do lado do Santa Clara o treinador Vasco Matos alertou que a dificuldade vai aumentar no decurso da segunda volta da I Liga de futebol e garantiu “foco total” no jogo com o Estrela da Amadora.



“A segunda volta vai ser sempre uma volta mais difícil. Sabemos da necessidade de pontos de determinadas equipas, que faz com que os jogos sejam sempre mais difíceis e mais disputados. Temos constatado isso”, afirmou, no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada.



O técnico falava na conferência de imprensa de antevisão ao encontro frente ao Estrela da Amadora, no domingo, a contar para a 23.ª jornada da I Liga de futebol.



“Temos de ter uma grande preparação, entender bem os momentos do jogo e perceber que cada vez mais vai ser mais difícil. Para toda a gente. Por isso, tem de existir uma grande preparação, mas uma ambição muito grande”, reforçou.



Vasco Matos alertou para a qualidade do Estrela da Amadora, que vem de duas derrotas com o Casa Pia (1-0) e Benfica (3-2) e de uma vitória na última jornada diante do Boavista (1-0).