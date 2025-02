I liga. Estrela - SL Benfica

O Estrela da Amadora, 16.º classificado, com 17 pontos, recebe este domingo, às 20:30, no Estádio José Gomes, o Benfica, segundo, com 41 pontos, numa partida que será arbitrada por João Pinheiro, da associação de Braga.

O treinador do Estrela da Amadora, José Faria, antecipa dificuldades para os tricolores na receção ao Benfica, mas garante que preparou a equipa para discutir o jogo e somar três pontos, na 20.ª jornada da I Liga de futebol.



“Definimos um plano estratégico que consideramos ser o melhor para nós. Não perderemos a nossa identidade, queremos poder dominar e controlar o jogo. Não será fácil frente a uma equipa como o Benfica, mas vamos lutar pelos três pontos”, começou por dizer José Faria, em conferência de imprensa.



O Benfica, na I Liga, vem de uma derrota em Rio Maior, frente ao Casa Pia, e o Estrela da Amadora não vence há quatro jogos, por isso o técnico amadorense admite que serão duas equipas pressionadas a subir ao relvado.



Sobre que Benfica vai atuar na Reboleira, José Faria não alinha nas críticas à inconstância da equipa de Bruno Lage e alertou os seus jogadores para o poderio encarnado, que a meio da semana venceu a Juventus e assegurou um lugar no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões frente ao Mónaco.







Do lado encarnado ainda ecoam as palavras de Bruno Lage sobre o comportamento da equipa.







Imune à controvérsia o treinador Bruno Lage apelou aos adeptos do Benfica para ‘blindarem’ o estádio, com a equipa a ter de estar no seu melhor para vencer o Estrela da Amadora, na 20.ª jornada da I Liga de futebol.

“Desde o primeiro dia que aqui estou que disse que este ia ser um ano difícil, e vai sê-lo até ao fim. Tem havido um aproveitamento claro para atacar a equipa. Cabe-me a mim, enquanto treinador, ter a capacidade de ‘blindar’ o balneário.

Em conferência de imprensa de antevisão à partida na Reboleira, ainda muito marcada pela divulgação, através de áudio, de uma conversa privada entre o treinador e alguns adeptos, Bruno Lage considerou que o Benfica terá de efetuar “um jogo de qualidade”.“Espero um jogo ao nosso melhor nível, foi essa a mensagem que passámos aos nossos jogadores. Fizemos um jogo muito bom diante da Juventus e queremos fazer um novo jogo de qualidade, perante um adversário difícil, que, com certeza, quer demonstrar e dar outra imagem em relação ao jogo da Taça de Portugal. Nós temos de estar fortes e determinados a fazer um grande jogo. O Estrela da Amadora tem enorme organização, jogadores de qualidade e teremos de estar no nosso melhor para vencer o jogo”, disse.Pouco disposto a responder às questões sobre o polémico áudio, Bruno Lage garantiu que continuará a ser o mesmo treinador, “muito consciente do que se está a passar” e das críticas de que é alvo, sentindo-se também com força para resolver os problemas.