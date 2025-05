I Liga. Farense - Santa Clara

O Farense, 17.º e penúltimo com 27 pontos, recebe o Santa Clara, sexto classificado, com 54 pontos, este sábado, às 18:00, no Estádio de São Luís, em Faro, em jogo da 34.ª e última jornada da I Liga, com arbitragem de Cláudio Pereira (Associação do Porto).

O treinador do Santa Clara mostrou-se hoje orgulhoso pela “época extraordinária”, mas afirmou que a equipa não se guia pelo acesso às competições europeias, apesar de querer vencer o derradeiro jogo da I Liga de futebol.





“Temos o último jogo. Vamos dar o máximo, como sempre. No final, vamos fazer as contas. Eu disse há umas semanas que não iríamos tirar o pé do acelerador. Os jogadores assim o fizeram. Vamos para o último sprint”, reforçou, prometendo uma “grande resposta”, apesar das ausências por castigo de MT, Luís Rocha, Diogo Calila, Sidney Lima e Ricardinho.