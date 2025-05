I Liga. FC Arouca - Boavista

O Arouca, 12.º classificado da I Liga, com 35 pontos, recebe o Boavista, 18.º e último, com 24, em encontro da 34.ª ronda da I Liga de futebol, hoje, a partir das 18:00, sob arbitragem de André Narciso, da associação de Setúbal.

O treinador do Arouca, Vasco Seabra, reconheceu que espera um Boavista de luta acrescida pela situação delicada que atravessa pela manutenção na I Liga de futebol, em duelo da 34.ª e derradeira ronda.





Para os 'lobos', a receção ao lanterna-vermelha, agendada para sábado, surge num contexto de conforto classificativo, com a garantia de permanência no principal escalão, em contraste com os 'axadrezados', que, para chegarem à posição de play-off (16.ª), precisam de vencer e esperar que AVS e Farense percam os respetivos encontros.





Do lado do treinador do Boavista, Stuart Baxter quer a equipa focada a mais de 100% e disposta 'a deixar a pele' em campo para vencer o Arouca, na 34.ª e última jornada da I liga de futebol.



O Boavista não depende apenas de si para manter a esperança da permanência, já que tem de vencer e esperar que AVS e Farense, que somam mais três pontos, percam, para chegar ao play-off, mas Stuart Baxter só pensa no triunfo em Arouca.