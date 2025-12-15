I Liga. FC Porto-CF Estrela da Amadora

O FC Porto, líder isolado do campeonato, com 37 pontos, recebe no Estádio do Dragão o Estrela da Amadora, 13.º lugar, com 14, em jogo da 14.ª jornada da I Liga, arbitrado por Miguel Fonseca, da associação do Porto.
FC Porto
Na antevisão ao duelo, Francesco Farioli abordou a indefinição no meio-campo, setor que considera determinante no seu modelo de jogo.
“Há diferentes possibilidades e cenários, tanto para o início, como para o decorrer do jogo. É importante avaliar o momento dos jogadores e encontrar o melhor equilíbrio”, explicou, admitindo soluções com Gabri Veiga, Rodrigo Mora e Pablo Rosario.
O técnico destacou ainda as vantagens de jogar à segunda-feira, num calendário apertado: “Dá-nos mais tempo para recuperar jogadores. Um dia pode parecer pouco, mas faz diferença quando jogamos de quatro em quatro dias”.
O treinador deixou ainda um apelo aos adeptos: “Sabemos que é uma segunda-feira à noite, mas é muito importante termos o estádio cheio. O apoio dos adeptos pode ser decisivo”.
CF Estrela da Amadora
O treinador do Estrela da Amadora, João Nuno, lançou o desafio de “tentar fazer o que ainda ninguém fez” e vencer o FC Porto na 14.ª jornada da I Liga de futebol, apelando à personalidade e coragem.
“Queremos tentar fazer o que ainda ninguém fez, que é ganhar ao FC Porto. É um desafio tremendo, mas é destes jogos que acho que toda a gente gosta. Vai fazer-nos crescer de certeza absoluta e vai criar-nos problemas que temos de resolver durante o jogo”, expressou o treinador ‘estrelista’.
Em conferência de imprensa de antevisão ao duelo, João Nuno abordou a goleada sofrida no reduto do bicampeão Sporting, por 4-0, a 30 de novembro, para servir de aprendizagem para a visita ao terreno do líder invicto e isolado do campeonato.
“Temos de entrar muito ligados no Dragão em todos os momentos do jogo, para perceber se o que nós planeámos vai correr bem. Acredito muito que nós vamos dar outra resposta”, afiançou o técnico.