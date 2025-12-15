I Liga. FC Porto-CF Estrela da Amadora

FC Porto

Na antevisão ao duelo, Francesco Farioli abordou a indefinição no meio-campo, setor que considera determinante no seu modelo de jogo.



“Há diferentes possibilidades e cenários, tanto para o início, como para o decorrer do jogo. É importante avaliar o momento dos jogadores e encontrar o melhor equilíbrio”, explicou, admitindo soluções com Gabri Veiga, Rodrigo Mora e Pablo Rosario.



O técnico destacou ainda as vantagens de jogar à segunda-feira, num calendário apertado: “Dá-nos mais tempo para recuperar jogadores. Um dia pode parecer pouco, mas faz diferença quando jogamos de quatro em quatro dias”.



O treinador deixou ainda um apelo aos adeptos: “Sabemos que é uma segunda-feira à noite, mas é muito importante termos o estádio cheio. O apoio dos adeptos pode ser decisivo”.





CF Estrela da Amadora

O treinador do Estrela da Amadora, João Nuno, lançou o desafio de “tentar fazer o que ainda ninguém fez” e vencer o FC Porto na 14.ª jornada da I Liga de futebol, apelando à personalidade e coragem.



“Queremos tentar fazer o que ainda ninguém fez, que é ganhar ao FC Porto. É um desafio tremendo, mas é destes jogos que acho que toda a gente gosta. Vai fazer-nos crescer de certeza absoluta e vai criar-nos problemas que temos de resolver durante o jogo”, expressou o treinador ‘estrelista’.



Em conferência de imprensa de antevisão ao duelo, João Nuno abordou a goleada sofrida no reduto do bicampeão Sporting, por 4-0, a 30 de novembro, para servir de aprendizagem para a visita ao terreno do líder invicto e isolado do campeonato.



“Temos de entrar muito ligados no Dragão em todos os momentos do jogo, para perceber se o que nós planeámos vai correr bem. Acredito muito que nós vamos dar outra resposta”, afiançou o técnico.





“O FC Porto permite menos oportunidades aos adversários, é o clube com menos golos sofridos. Demonstra bem o que o FC Porto tem conseguido fazer. Nós temos de ser consistentes com bola e conseguir tirá-la rapidamente da zona de pressão”, frisou, pedindo como ponto fulcral na estratégia velocidade na circulação de bola.



