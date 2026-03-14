I Liga. Gil Vicente - Alverca

Gil Vicente





O treinador do Gil Vicente, César Peixoto, diz ter confiança de que a equipa vai inverter uma série de três jogos sem vencer, já no sábado, na receção ao Alverca, da jornada 26 da I Liga de futebol.



“Temos feito da nossa casa uma fortaleza e é isso que queremos dar continuidade, regressando às vitórias, mesmo sabendo que vamos enfrentar um Alverca mais preparado e mais forte do que era na primeira volta”, analisou o técnico gilista.



César Peixoto garantiu que essa série de três jogos, frente a Estoril Praia, Benfica e Estrela da Amadora, sem triunfos [duas derrotas e um empate], não abalou a confiança do grupo.





Alverca





O treinador do Alverca na conferência de imprensa de antevisão ao jogo deste sábado disse esperar dificuldades na visita ao Gil Vicente, no sábado, para a 26.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, admitindo que os ribatejanos gostam de jogos desafiantes.



Custódio Castro assumiu o objetivo dos ribatejanos tentarem regressar às vitórias na I Liga, após sete jogos sem vencer.



Os ribatejanos vêm de quatro empates consecutivos para o campeonato, mas já não vencem há sete jogos, enquanto o Gil Vicente ganhou três dos últimos quatro encontros em casa, perdendo apenas com o Benfica, por 2-1.

