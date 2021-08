I Liga. Gil Vicente FC - SL Benfica

O Gil Vicente, segundo classificado, com seis pontos, defronta a partir das 18h00 deste sábado, no Estádio Cidade de Barcelos, o Benfica, terceiro classificado, num jogo que será arbitrado por Nuno Almeida, da associação do Algarve.

O treinador Ricardo Soares disse na conferência de antevuisão do encontro frente ao Benfica que o Gil Vicente quer pontuar na receção ás 'aguias' sábado, da terceira jornada da I Liga de futebol, sem abdicar do seu modelo de jogo e jogando “bonito”.



O Gil Vicente venceu as duas primeiras jornadas e está no topo da tabela (quatro golos marcados, zero sofridos), mas a “liderança partilhada não tira o foco” à equipa, disse o técnico na conferência de imprensa de antevisão da partida.





Questionado sobre se este é o melhor momento para defrontar o Benfica, quer pela fase positiva do Gil Vicente, quer pela condicionante dos ‘encarnados’ jogarem entre uma decisiva eliminatória europeia, Ricardo Soares disse apenas que, para ele, “todos os momentos são importantes” e que “são estes jogos que fazem crescer a equipa” e são “uma grande oportunidade para mostrar competência e qualidade”.





Já Jorge Jesus, treinador dos 'encarnados 'disse ter a intenção de operar algumas mudanças na equipa, em comparação com o '11' que apresentou na quarta-feira frente ao PSV Eindhoven (2-1), na primeira mão do ‘play-off’ da Liga dos Campeões.



O treinador dos ‘encarnados’ deu apenas como certa a titularidade do guarda-redes Vlachodimos.





O Benfica procura hoje a sexta vitória consecutiva da época e a terceira na I Liga, em jogo frente a um adversário, o Gil Vicente, que também tem duas vitórias nas duas jornadas já disputadas.