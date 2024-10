I Liga. Moreirense - Santa Clara

O Moreirense, oitavo classificado, com oito pontos, recebe o Santa Clara, quarto, com 15, em partida da oitava jornada da I Liga portuguesa, agendada para as 15:30 deste sábado, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, concelho de Guimarães, com arbitragem de Nuno Almeida, da Associação de Futebol do Algarve, sendo este o último jogo da carreira, informou hoje a Federação Portuguesa de Futebol.

O treinador do Moreirense, César Peixoto, perspetivou um jogo competitivo entre os minhotos e o Santa Clara, que pode ser “resolvido nos detalhes”, a contar para a oitava jornada da I Liga portuguesa de futebol, no sábado.



Preparado para “um jogo difícil” contra uma equipa que “começou muito bem o campeonato” e ocupa o quarto lugar da tabela, com 15 pontos, o técnico de 44 anos lembrou que os ‘cónegos’ têm sido mais fortes em casa do que fora, com cinco dos oito pontos somados nessa condição, e antecipou um desafio nivelado.



“O Santa Clara é uma equipa com mérito nos pontos feitos, mas em casa temos sido fortes. Não estamos na melhor fase, mas eles vão ter uma equipa difícil pela frente. Penso que vai ser um jogo muito competitivo, em que as equipas se vão tentar anular, a ser resolvido nos detalhes”, disse, na conferência de antevisão ao duelo marcado para as 15:30, em Moreira de Cónegos.



Depois de três jornadas com um empate em casa, com o Famalicão (1-1), e duas derrotas fora de portas, com o Casa Pia (3-1), num jogo em que o Moreirense “caiu no segundo tempo”, e com o Estrela da Amadora (2-1), numa partida marcada pela “entrada em falso”, César Peixoto reconheceu que os vimaranenses precisam de entrar concentrados.







Já o treinador Vasco Matos defendeu que o Santa Clara “não se pode deslumbrar” com o quarto lugar na I Liga de futebol, pedindo uma equipa “extremamente competitiva” para o jogo “muito difícil” frente ao Moreirense.

“Não nos podemos deslumbrar com nada. Isso não pode estar aqui presente. Sabemos bem de onde é que viemos. Falamos muito disso aqui dentro. O que estamos a conquistar é com muito trabalho e muita humildade. Se perdermos esses valores, vamos ficar mais fracos”, alertou.O técnico falava em conferência de imprensa realizada no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, na véspera da deslocação a Moreira de Cónegos para defrontar o Moreirense, em partida da oitava jornada do campeonato.Com cinco vitórias em sete jogos, além de derrotas frente a Benfica e FC Porto, o Santa Clara encontra-se em quarto lugar, apenas atrás dos designados três grandes.“Ganhar é sempre importante. É claro que as vitórias nos trazem uma alegria muito grande e um conforto naquilo que é o nosso trabalho. Queremos ser uma equipa muito competitiva em qualquer campo. Uma equipa organizada, a identificar como pode ferir ao adversário”, destacou.Apesar do arranque fulgurante no campeonato, Vasco Matos avisou que a formação de Ponta Delgada ainda “tem muita coisa para melhorar”.