I Liga. Portimonense - FC Porto

O Portimonense, sexto classificado, com 15 pontos, recebe este sábado o FC Porto, segundo, com 19, no Estádio Municipal de Portimão, às 18:00, com arbitragem de Manuel Mota, da Associação de Futebol de Braga.

O treinador do Portimonense disse na antevisão ao jogo de hoje que a sua equipa quer “pôr em sentido” um FC Porto de “topo mundial” na partida de sábado, a contar para a nona jornada da I Liga de futebol.



“Queremos estar no jogo, queremos competir, queremos pôr o FC Porto em sentido. Obviamente, só há uma bola e vamos ter de trabalhar muito, estar muito concentrados, ter um fim de tarde muito inspirado, porque o valor do adversário é de topo mundial”, disse Paulo Sérgio, na antevisão do encontro.



Para o treinador dos algarvios, a receção ao campeão nacional “não tem segredos”: “Temos de saber parar muito bem o FC Porto para conseguir pôr o FC Porto em sentido, ameaçar e ir à procura de os ferir. O saber entrar no jogo é muito importante, porque estas equipas entram sempre muito fortes, determinadas em resolver cedo as coisas para o lado delas".





Em campo, a equipa de Portimão terá de colocar “determinação, humildade, coragem e vontade de trabalhar, mas com concentração e qualidade nas decisões”, de forma a evitar os erros que as equipas de maior valia como o adversário de sábado “são exímias” a aproveitar.





Já da parte do FC Porto, Sérgio Conceição diz que é preciso de ser inteligente para derrotar o Portimonense, que atravessa o melhor arranque em 20 participações na I Liga de futebol, no sábado, em jogo da nona ronda, frisou o treinador.



“Vejo uma equipa competente, forte nos duelos e interessante nas bolas paradas. Se não formos inteligentes nem tivermos as nossas características base presentes, podemos ter dificuldades. De resto, teremos as dificuldades típicas de um jogo contra uma equipa que está a fazer um excelente início de época”, notou o técnico, em conferência de imprensa.



Os ‘dragões’ nunca perderam nas 18 partidas anteriores disputadas frente aos algarvios para o escalão principal e seguem numa sequência de 14 triunfos consecutivos, fazendo remontar a última das quatro vitórias de sempre dos ‘alvinegros’ a março de 1987 (1-0).



“Não ligo a estatísticas ou históricos, pois os jogos são diferentes e as equipas vivem de diferentes momentos e jogadores. O que se passou, passou. Importa é o jogo de amanhã [sábado], num sempre campo difícil, perante uma equipa que está a fazer o seu melhor arranque de sempre no campeonato. Temos de olhar para o coletivo e para os jogadores com qualidade individual que fazem deste Portimonense uma equipa difícil. Cabe-nos ir à procura da fórmula para conseguir três pontos importantes na nossa caminhada”, vincou.