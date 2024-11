I Liga. Rio Ave - Casa Pia

O Rio Ave, 13.º classificado, com oito pontos, recebe este sábado o Casa Pia, nono, com 11, numa partida agendada para as 15:30, com arbitragem de António Nobre, da Associação de Futebol de Leiria.

O treinador do Rio Ave, Luís Freire, considerou que o jogo deste sábado, frente ao Casa Pia, da jornada nove da I Liga de futebol, é uma oportunidade para a equipa “dar uma resposta” e regressar os triunfos.



“Sabemos que voltando às vitórias vamos estar num patamar mais perto do que queremos, e, a partir daí, vamos lançar-nos no campeonato. É um momento para todos darem uma resposta do que queremos da nossa equipa”, disse o treinador dos vila-condenses.





O conjunto da foz do Ave vem de uma derrota pesada [5-0], frente ao Benfica, no estádio da Luz, e o treinador considerou que esse desafio deve servir de "aprendizagem para a equipa".





Do lado da equipa visitante o treinador João Pereira considerou que o Casa Pia tem de abordar a visita ao Rio Ave com cinismo e pragmatismo, querendo voltar aos triunfos fora, na 10.ª jornada da I Liga de futebol.



“Acredito que será um jogo encaixado, com uma abordagem parecida, mas nuances e objetivos diferentes. Queremos rapidamente voltar a ganhar fora. Não conseguimos a vitória nos últimos dois jogos e é um objetivo que temos para este jogo. Os jogadores têm de estar altamente motivados e abordar com muito cinismo e pragmatismo, com o intuito de ganhar esta partida”, salientou, em conferência de imprensa de antevisão.



Os vila-condenses não perdem no seu reduto há mais de um ano (desde 29 de outubro de 2023), um registo que João Pereira quer que sirva como uma oportunidade para os ‘gansos’, diante de uma equipa técnica com a qual tem “um carinho especial” e é uma referência, uma vez que lhe abriu as portas para realizar um estágio, por uma semana.