I Liga. Rio Ave - Moreirense

Um golo de Vrousai no final dos descontos permitiu hoje ao Rio Ave vencer o Moreirense 3-2, em jogo da 12.ª jornada da I Liga de futebol, disputado em Vila do Conde.

Os vila-condenses, que somaram o segundo triunfo consecutivo e o 17.º jogo consecutivo sem derrotas em casa, chegaram a uma vantagem de dois golos - Tiago Morais (26) e Clayton (46) -, mas o Moreirense voltou a reagir e, depois das viradas (0-2 para 3-2 com Gil Vicente para a Liga e 0-1 para 2-1 frente ao FC Porto para a Taça), ainda recuperou para o 2-2, com os golos de Aderllan Santos (49, própria baliza) e Gabrielzinho (65), mas Vrousai acabou por impor o triunfo vila-condense, aos 90+4.



Com este resultado, o Rio Ave sobe ao nono lugar, com 15 pontos, enquanto o Moreirense está provisoriamente no oitavo, com 17.







Veja aqui o resumo do jogo: