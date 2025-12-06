I Liga. Santa Clara - Casa Pia

O Santa Clara, 12.º classificado com 12 pontos, recebe o Casa Pia, 15.º com nove, no próximo sábado, às 14:30 locais (15:30 em Lisboa), no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, com arbitragem de Diogo Rosa (Associação de Beja).

O treinador Vasco Matos, na confer~ecia de imprensa de antecipação ao jogo deste sábado considerou que o Santa Clara tem de ir à procura de “consistência” e alertou para as dificuldades do próximo encontro frente ao Casa Pia a contar para a I Liga de futebol.



“Esperamos um adversário difícil. Uma equipa extremamente competitiva. Uma equipa que já demonstrou que pode roubar pontos em muitos campos. É isso que a gente espera: um jogo muito equilibrado que esperamos desequilibrar para o nosso lado”, afirmou.





Já o treinador adjunto do Casa Pia, Alexandre Santana, assumiu sentir os jogadores “crentes”, “ligados ao processo” e “muito envolvidos” para terminar a sequência sem vitórias na I Liga portuguesa de futebol, que dura há quase três meses .

“Há três ou quatro semanas que sentimos os jogadores muito crentes, muito ligados ao nosso processo e muito envolvidos”, indicou o técnico, na sala de imprensa do Estádio Pina Manique, em Lisboa, em antevisão ao encontro de sábado, pela 13.ª jornada da competição.O Casa Pia volta a jogar fora de portas, onde tem alcançado melhores resultados que a jogar enquanto visitado, em Rio Maior. Ainda assim, Alexandre Santana não considera que os ‘gansos’ se sintam mais desconfortáveis no papel de anfitriões.