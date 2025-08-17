I Liga. Santa Clara - Moreirense

O Santa Clara, com zero pontos, recebe o Moreirense, com três, este domingo, a partir das 17:00 locais (18:00 em Lisboa), no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada. A partida da segunda jornada da I Liga vai ter a arbitragem de David Rafael Silva (AF Porto).

Santa Clara:

O treinador Vasco Matos reiterou que a prioridade do Santa Clara é a I Liga de futebol e alertou que a equipa têm de “olhar única e exclusivamente” para o Moreirense e não para a Liga Conferência.

O treinador falava em conferência de imprensa, no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, na véspera da receção à formação de Moreira de Cónegos.





Moreirense:

O treinador Vasco Botelho da Costa desvalorizou um eventual cansaço do ‘europeu’ Santa Clara e garantiu um Moreirense a lutar pelos três pontos nos Açores, no domingo, na segunda jornada da I Liga de futebol.



Depois da vitória na primeira jornada (2-1 sobre o Alverca), os minhotos deslocam-se ao terreno do Santa Clara, que jogou na quinta-feira uma partida ‘europeia’, tendo empatado, em casa, 0-0, com o Larne, da Irlanda do Norte, garantindo, dessa forma, a qualificação para o play-off da Liga Conferência, após o triunfo na primeira mão por 3-0.



Vasco Botelho da Costa desvalorizou uma eventual vantagem dos minhotos pelo menor tempo de recuperação e preparação do adversário, considerando mesmo que os encontros que os açorianos já fizeram (cinco) condicionam, mas de forma “positiva” o Santa Clara porque lhe dão “ritmo de jogo”.





