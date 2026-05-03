I Liga. SC Braga - Estoril Praia

Sporting de Braga, quarto classificado, com 56 pontos, e Estoril Praia, 10.º, com 37, defrontam-se a partir das 18h00 deste domingo, no Estádio Municipal de Braga, jogo que será arbitrado por Anzhony Rodrigues, da Associação de Futebol da Madeira.

SC Braga





Carlos Vicens frisou a importância de manter a mente fria numa altura decisiva da temporada, frisando a ambição do Sporting de Braga vencer o Estoril Praia, no domingo, na 32.ª jornada da I Liga de futebol.

Apesar de reconhecer que jogadores e equipa técnica “não são alheios ao momento histórico”, o treinador espanhol frisou que é preciso ter “a mente o mais fria possível” para tomar decisões.





Estoril





O treinador do Estoril Praia, Ian Cathro, elogiou o percurso europeu do Sporting de Braga, mas quer vencer os minhotos em jogo da 32.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.



Sobre o confronto com o quarto classificado, Cathro admite que pode haver rotatividade por parte do treinador espanhol Carlos Vicens na escolha do 'onze', mas frisa que quando começa o jogo todos querem vencer.



“O Braga é uma equipa com qualidade, com variabilidade, diferentes planos de jogo, uma equipa que joga com muita energia. Nós vamos procurar fazer um bom jogo. Queremos ganhar e o Braga também, de certeza”, resumiu o técnico.



Há cinco jogos consecutivos a perder, o Estoril Praia tem vindo a cair na tabela, mas mantém-se numa posição confortável, no 10.º lugar. Cathro quer acabar com esse ciclo, mas garante que na Amoreira já se pensa no próximo passo que o clube pode dar.



Os bracarenses ainda não confirmaram matematicamente o quarto lugar, mas têm cinco pontos de vantagem sobre o quinto, o Famalicão, recebendo os ‘canarinhos’ no domingo entre jogos da uma eliminatória europeia, que podem colocar a equipa na final da Liga Europa 15 anos depois de ter perdido (1-0) a que disputou com o FC Porto, em Dublin.