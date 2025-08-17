I Liga. Sporting - Arouca

O Sporting recebe o Arouca este domingo, em encontro da segunda jornada da I Liga portuguesa de futebol 2025/26, com início previsto para as 20:30, no renovado Estádio José Alvalade, em Lisboa, e arbitragem de Hélder Malheiro (AF Lisboa).

Sporting:

O treinador do Sporting, Rui Borges, refere que o Arouca é “uma equipa que nos últimos anos tem causado problemas em casa” dos ‘verde e brancos’, Borges acredita que se trata de um adversário que “vai querer dividir o jogo”, mas deu a ‘receita’ para repetir a boa exibição da primeira jornada do campeonato.



“Acredito que a equipa seja capaz, acima de tudo, de ter a mesma energia que tivemos com o Casa Pia para conseguirmos anular o adversário e não o deixar crescer, seja em que momento do jogo for”, definiu.







Arouca:

O treinador do Arouca, Vasco Seabra, prometeu uma equipa “competitiva e mostrar identidade” no duelo de domingo com o Sporting, em Alvalade, da segunda jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Vasco Seabra não considerou que os ‘leões’ estejam mais debilitados com a saída do goleador Viktor Gyökeres, apontando outros perigos para sua equipa, que vão exigir um Arouca “solidário e ambicioso”.