I Liga. Sporting Braga - AFS

Um golo de Fran Navarro perto do final evitou hoje a derrota do Sporting de Braga na receção ao AFS e garantiu o empate 2-2 no jogo da terceira jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Os minhotos adiantaram-se pelo uruguaio Rodrigo Zalazar, aos 23 minutos, de grande penalidade, mas Rafael Barbosa, aos 28, e o paraguaio Diego Duarte, aos 34, operaram a reviravolta dos visitantes, antes de o avançado espanhol fixar a igualdade, aos 87.



A meio dos jogos do play-off de acesso à fase de liga da Liga Europa, o Sporting de Braga cedeu os primeiros pontos no campeonato, estando na quarta posição, com sete pontos, a dois de Sporting, FC Porto e Moreirense, que dividem o topo da classificação, enquanto o AFS alcançou o primeiro ponto na prova e é 14.º.







