I Liga. Sporting CP - Farense

O Sporting recebe o Farense este domingo, em partida da 20.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol com início previsto para as 18:00, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e arbitragem de António Nobre (AF Leiria).

O treinador do Sporting, Rui Borges, reconheceu que a equipa está “supermotivada” pela liderança na I Liga de futebol, mais do que pela vantagem sobre os adversários, mas advertiu que “vai custar a manter” a posição.



Em conferência de imprensa, em Alcochete, o técnico desvalorizou os seis pontos de diferença para Benfica e FC Porto, considerando que “é uma vantagem como outra qualquer” e vincou que os ‘verde e brancos’ têm é de ser “competentes e ganhar” os seus próprios jogos.



“Temos de nos focar em ganhar e acho que a equipa está supermotivada nesse sentido. Por ser primeira, mais do que pela vantagem. Estamos onde queremos, onde desejamos, mas vai custar muito manter essa posição e eles vão ser uns verdadeiros ‘leões’. Acredito que faremos um final de época muito bom”, atirou Rui Borges, na antevisão do encontro com o Farense.



Para isso, o treinador revelou que Gyökeres e Morita, que falharam o encontro da Liga dos Campeões frente ao Bolonha, na quarta-feira, continuam “em dúvida” e que a avaliação dos mesmos será feita jogo a jogo para decidir “se vale a pena correr o risco” de utilizá-los.





Nesse sentido, não desvendou se arriscará utilizar o médio e o melhor marcador do campeonato contra o Farense, correndo o risco de não os ter disponíveis para o encontro seguinte, frente ao FC Porto, e frisou que o encontro mais importante é com os algarvios.





Já o treinador do Farense disse que a sua equipa tem de estar no limite a todos os níveis para no domingo conseguir somar pontos no terreno do líder Sporting, na 20.ª jornada da I Liga de futebol.



“Vamos jogar contra uma das melhores equipas [portuguesas], neste momento a melhor equipa da Liga. Portanto, temos de estar preparados e estar no limite a todos os níveis para conseguir isso [somar pontos]”, disse Tozé Marreco.



Apesar das quatro jornadas seguidos sem vencer, o treinador dos algarvios destacou o “copo meio cheio” de ter somado pontos em três jogos nesse ciclo, ressalvando a “recuperação fantástica” face ao cenário da equipa à sexta jornada, sem qualquer ponto, quando sucedeu a José Mota.



Considerando que o trabalho efetuado pelo plantel nos últimos meses “está a ser muito bom”, Tozé Marreco frisou que, até final da temporada, o foco tem de estar “na organização” e “na atitude”, para conseguir “ir buscar pontos em todos os campos”.







O Farense segue em penúltimo lugar, com apenas 15 pontos, e não vence há quatro jogos.