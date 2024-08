I Liga. Sporting CP - FC Porto

O Sporting recebe o FC Porto este sábado, em partida da quarta jornada da I Liga portuguesa de futebol, com início para as 20h30, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e arbitragem de Luís Godinho (AF Évora).

Sporting e FC Porto ‘lutam’ este sábado, em Alvalade, pela liderança da I Liga de futebol, e também para se manterem 100 por cento vitoriosos, no primeiro clássico da temporada, em embate entre melhor ataque e melhor defesa da prova.





Os dois históricos emblemas chegam à quarta jornada só com triunfos, com o campeão Sporting a apresentar um registo impressionante de 14 golos e o FC Porto a não ter qualquer golo sofrido neste arranque de campeonato.Empatados no topo com nove pontos, uma vitória mantém qualquer uma das equipas na frente da I Liga, e de forma isolada caso o Famalicão não consiga triunfar no domingo no campo do Vitória de Guimarães.Após a Supertaça (vitória 4-3 do FC Porto no prolongamento), numa partida em que os ‘leões’ desperdiçaram uma vantagem de três golos, a equipa de Rúben Amorim vai tentar mostrar que o jogo em Aveiro foi apenas um ‘acidente’, num Estádio José Alvalade em que tem sido ‘rei’.Em 2023/24, o Sporting venceu todos os 17 jogos que disputou em casa para a I Liga, incluindo precisamente com o FC Porto, com um registo de 57 golos marcados e apenas 11 sofridos.Já esta temporada, os ‘leões’ iniciaram o campeonato com uma vitória sobre o Rio Ave (3-1) em Alvalade, seguindo-se as goleadas no campo de Nacional da Madeira (6-1) e Farense (5-0).O capitão Hjulmand, após dois jogos ausentes devido a lesão, tem o regresso quase confirmado, ficando a dúvida se Nuno Santos, também com problemas físicos, irá fazer o seu primeiro jogo pelos ‘leões’ esta época.Enquanto o Sporting vive a continuidade de Rúben Amorim, o FC Porto está a iniciar a ‘era’ Vítor Bruno, com resultados positivos até agora, com a conquista da Supertaça e também um bom início de I Liga.O guarda-redes Diogo Costa chega a Alvalade imbatível na competição, com o FC Porto a bater Gil Vicente (3-0) e Rio Ave (2-0) em casa e o Santa Clara (2-0), nos Açores.Galeno tem sido o destaque dos ‘dragões’ neste arranque de época, numa partida em Vítor Bruno poderá estrear Fábio Vieira, de regresso ao clube por empréstimo do Arsenal, e também os avançados Samu Omorodion e Denis Gul, que chegaram durante a semana.Veja aqui o resumo do clássico após o encontro: