I Liga. Tondela - Casa Pia

O Casa Pia acabou hoje com uma série de nove jogos consecutivos sem ganhar, ao vencer por 2-1, com reviravolta, no reduto do Tondela, em encontro da 15.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol. A formação da casa marcou primeiro, aos 58 minutos, por Ivan Cavaleiro, de grande penalidade, mas os forasteiros deram a volta ao resultado, com tentos do espanhol Gaizka Larrazabal, aos 62, e do guineense Renato Nhaga, aos 70. Na classificação, o Casa Pia ascendeu ao 15.º lugar, com 13 pontos, enquanto o Tondela, que continua sem vencer em casa, manteve-se em 17.º, com nove.