I Liga. Tondela-Estrela

Tondela e Estrela da Amadora defrontam-se este domingo, pelas 15h30, no Estádio João Cardoso, em Tondela, sob arbitragem de Gustavo Correia, da associação de Porto.

Tondela





O treinador do Tondela, Ivo Vieira, reconheceu que a receção ao Estrela da Amadora, para a sexta jornada da I Liga de futebol, será surpresa, devido à alteração técnica, mas os ‘auriverdes’ estão preparados.

“Esperamos um jogo competitivo, difícil, contra um adversário que também está numa situação menos abonatória, naquilo que é a soma dos pontos, e que vem aqui com uma alteração no comando técnico e isso cria-nos uma indefinição na abordagem”, adiantou Ivo Vieira.









Estrela





O treinador interino do Estrela da Amadora, Luís Silva, que assume o comando de forma interina, reconheceu que os acontecimentos que marcaram a última semana, não foram normais, mas garante que a equipa reagiu às adversidades com a maior normalidade possível.



Luís Silva mostrou respeito pelo adversário apesar da sua condição difícil – Tondela tem apenas um ponto em cinco jornadas realizadas na I Liga portuguesa de futebol.



O treinador recordou ainda que, tratando-se este de um jogo de I Liga, todos os jogos na competição “são difíceis” e este, perante os beirões, não constituirá exceção.

