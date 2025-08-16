I Liga. Tondela - Famalicão

Tondela e Famalicão defrontam-se este sábado, pelas 15h30, no Estádio Municipal de Rio Maior, sob arbitragem de Fábio Veríssimo, da associação de Leiria.

Tondela:

O treinador do Tondela, Ivo Vieira, reconheceu que a receção ao Famalicão em Rio Maior é desfavorável, mas vão com vontade de conquistar os primeiros pontos na I Liga de futebol, frente a um adversário difícil.



Em conferência de imprensa de antevisão à segunda jornada do campeonato, em que recebem o Famalicão, mas no Estádio de Rio Maior, no sábado, pelas 15:30, devido ao mau estado do relvado em Tondela, o treinador dirigiu uma “palavra de respeito” aos adeptos.







Famalicão:

O treinador do Famalicão disse esperar um jogo “extremamente difícil” frente ao Tondela, na segunda jornada da I Liga de futebol, sem compreender a marcação do encontro para sábado, às 15:30, em Rio Maior.

O Tondela estreou-se na edição 2025/26 da I Liga com uma derrota por 3-0 na visita ao Sporting de Braga, mas o técnico dos minhotos elogiou o trabalho de Ivo Vieira, considerando-o “muito experiente e objetivo” e prevendo dificuldades perante “uma equipa muito vertical e veloz na frente”.





Veja aqui o resumo deste jogo:



