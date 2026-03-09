O Tondela, na 16.ª posição, com 19 pontos, recebe esta segunda-feira a fechar a jornada 25 o Rio Ave, 15.º, com 21, pelas 20h15 de segunda-feira, num encontro que será arbitrado por Hélder Malheiro, da associação de Lisboa.
I Liga. Tondela - Rio Ave FC
O Tondela recebe esta noite o Rio Ave no encerramento da 25.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, num duelo entre duas equipas que procuram um triunfo na luta pela manutenção.
A jogar em casa, o Tondela, que não perde há cinco jogos, com um triunfo e quatro empates, entra em campo na 17.ª e penúltima posição do campeonato, em zona de descida, com 19 pontos, mas apenas a dois do Rio Ave.
Os vila-condenses estão um lugar acima, em 16.º, posição que garante o play-off de manutenção, mas caem para a zona de despromoção em caso de derrota e sobem duas posições em caso de triunfo, chegando à ‘zona de salvação’.
O Rio Ave não vence no campeonato há sete jogos, registando seis derrotas e um empate.
Tondela
O treinador do Tondela reconhece que o principal desafio diante do Rio Ave será gerir os jogadores dadas as condicionantes, mas manifestou-se confiante para a partida que encerra a 25.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.
Uma confiança que também vem das últimas cinco jornadas consecutivas sempre a pontuar e, segundo Bacci, “é normal que a confiança cresça quando as equipas quando somam pontos", algo que se “nota no trabalho e nos jogos também”.
Ainda assim, o técnico acrescentou que tem de “ter atenção à condição física” dos jogadores, já que o Tondela vive uma “situação muito difícil para gerir” os atletas, tendo em conta as lesões por treinarem em campo sintético devido ao mau tempo das últimas semanas.
Rio Ave FC
O treinador do Rio Ave considerou hoje “muito importante” o jogo com o Tondela, da 25.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, acreditando que a equipa está perto de quebrar a série de sete partidas sem vencer.
O Rio Ave atravessa um momento delicado na prova, sem vencer há sete jornadas, período em que somou seis derrotas e um empate, mas o treinador garantiu confiança no trabalho realizado nas últimas semanas.
Sobre o Tondela, adversário direto na luta pela permanência, Silaidopoulos destacou a organização coletiva e a capacidade para explorar momentos de transição.