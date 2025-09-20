I Liga. Vitória Guimarães-SC Braga

O Vitória de Guimarães, oitavo classificado, com sete pontos, recebe o Sporting de Braga, sétimo, com oito, em desafio da sexta jornada da I Liga portuguesa, agendado para este sábado, às 20h30, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, com arbitragem de António Nobre, da associação de Leiria.

Vitória de Guimarães





O treinador Luís Pinto afirmou que o Vitória de Guimarães deve jogar “com humildade” e sentido coletivo para vencer o Sporting de Braga, no ‘clássico’ minhoto referente à sexta jornada da I Liga de futebol, no sábado.



Agradado com a vitória “segura e bem conseguida” da ronda anterior, no terreno do Estrela da Amadora (2-0), o técnico, de 36 anos, disse ter “boas sensações” para “um jogo especial para a cidade e para os adeptos”, que se deve refletir na postura dos seus jogadores.







Sporting Braga





O treinador Carlos Vicens disse que só um Sporting de Braga a jogar como uma equipa unida pode vencer na deslocação ao terreno do Vitória de Guimarães, sábado, da sexta jornada da I Liga de futebol.

O treinador disse esperar “um jogo especial, diferente e muito importante para todos no clube, na cidade e para os adeptos”.







A equipa orientada pelo treinador espanhol não vence no campeonato há três jornadas seguidas, com dois empates e uma derrota registada na ronda anterior, em casa, diante do Gil Vicente (1-0).