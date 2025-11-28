I Liga. Vitória SC - AFS

O Vitória de Guimarães, oitavo classificado da I Liga portuguesa, com 14 pontos, recebe hoje o AFS, 18.º e último, com três, em desafio da 12.ª jornada, às 20h15, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, com arbitragem de Bruno Costa, da associação de Viana do Castelo.

Vitória SC

O treinador do Vitória de Guimarães, Luís Pinto, afirmou na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o AFS que os seus jogadores têm de ser “objetivos e pragmáticos”, “sem divagar”, para derrotarem sexta-feira o Aves, na abertura da 12.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.



O responsável vincou que “toda a energia e todo o foco” dos seus pupilos tem de estar na partida que marca o regresso do campeonato após uma interrupção competitiva de três semanas, sem olhar para o que “está para trás e para o que está para a frente” na temporada.



Oitava classificada, com 14 pontos, a formação vimaranense triunfou nos dois jogos anteriores, com o Tondela (1-0), para o campeonato, e com o Mortágua, para a Taça de Portugal (4-0), mas o ‘timoneiro’ vitoriano reconheceu que a transição defensiva, o momento que se segue às perdas da bola, é um aspeto a melhorar.











AFS

Já o treinador do Aves, João Pedro Sousa, assume ter a equipa “bem motivada e preparada” para discutir o jogo diante do Vitória de Guimarães, no jogo de abertura da 12.ª jornada da I Liga de futebol, esta sexta-feira.

Só vamos ganhar se jogarmos bem, daí o foco no nosso jogo e no que podemos evoluir, conscientes de que temos de trabalhar imenso”, referiu.









O técnico reconheceu a dificuldade de jogar no Afonso Henriques, “um estádio que proporciona ambientes incríveis e ajuda a ganhar pontos”, sublinhando a importância do equilíbrio emocional.