I Liga. Vitória SC - FC Famalicão

O Famalicão saltou hoje, provisoriamente, para o quinto lugar da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer fora o Vitória de Guimarães, que estreava Gil Lameiras, por 2-1, no encontro inaugural da 26.ª jornada. Justin de Haas, aos 17 minutos, e Sorriso, aos 47, marcaram os golos dos forasteiros, enquanto Samu, aos 23, faturou para os vitorianos, que também tinham perdido o último jogo sob o comando de Luís Pinto (0-2 nos Açores). Na classificação, o Famalicão, que pontuou pela quarta ronda consecutiva, num ciclo com três vitórias, saltou, à condição, para quinto, com 42 pontos, enquanto o Vitória de Guimarães manteve-se em nono, com 32.

Justin de Haas, aos 17 minutos, e Sorriso, aos 47, marcaram os golos dos forasteiros, enquanto Samu, aos 23, faturou para os vitorianos, que também tinham perdido o último jogo sob o comando de Luís Pinto (0-2 nos Açores).





Na classificação, o Famalicão, que pontuou pela quarta ronda consecutiva, num ciclo com três vitórias, saltou, à condição, para quinto, com 42 pontos, enquanto o Vitória de Guimarães manteve-se em nono, com 32.





Veja aqui - dentreo de momentos - o resumo deste encontro