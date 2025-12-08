I Liga. Vitória SC - Gil Vicente FC

O Vitória de Guimarães recebe o Gil Vicente esta segunda-feira, às 20h30, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, com arbitragem de Anzhony Rodrigues, da associação da Madeira.

O treinador Luís Pinto afirmou na coferência de imprensa de antevisão ao jogo desta segunda que o Vitória de Guimarães se deve concentrar no presente e não no passado recente, perante um Gil Vicente “muito sólido”, no encerramento da 13.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.





A equipa vimaranense atravessa a melhor série de resultados da temporada, com quatro triunfos seguidos em todas as competições, o último dos quais no Estádio do Dragão, diante do FC Porto (3-1), para a Taça da Liga, mas o técnico de 36 anos avisou que os seus pupilos devem apenas estar “concentrados nas tarefas” mais imediatas, na receção aos gilistas, marcada para segunda-feira.





Já o treinador César Peixoto disse “acreditar muito” que o Gil Vicente vai buscar os três pontos ao terreno do Vitória de Guimarães, na segunda-feira, na 13.ª jornada da I Liga de futebol.



Após seis triunfos em sete jornadas que conduziram a equipa de Barcelos ao quarto lugar, os gilistas não vencem há dois jogos, tendo registado um empate com o AVS (1-1), fora, e a surpreendente derrota caseira diante do Tondela (1-0), na última ronda.



