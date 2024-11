I Liga. Vitória SC - Moreirense FC

Um golo de Nélson Oliveira foi o suficiente para o Vitória de Guimarães vencer hoje 1-0 na receção ao Moreirense, em jogo da 10.ª jornada da I Liga de futebol.

Depois de um nulo ao intervalo, o tento do triunfo dos vimaranenses, que regressaram às vitórias para o campeonato quatro jogos depois, surgiu aos 64 minutos, ditando a derrota ao vizinho Moreirense, que viu interrompido um ciclo de duas vitórias.



Com este trunfo, o Vitória fecha a jornada no sexto posto, com 18 pontos, enquanto a equipa de Moreira de Cónegos ocupa o oitavo lugar, com 14.







Veja aqui o resumo do jogo: