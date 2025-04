I Liga. Vitória SC - Rio Ave FC

O Vitória de Guimarães, quinto classificado da I Liga portuguesa de futebol, com 48 pontos, recebe o Rio Ave, 11.º, com 33, em partida agendada para este domingo, às 18:00, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, com arbitragem de José Bessa, da associação do Porto.









Vitória SC





O treinador Luís Freire afirmou que o Vitória de Guimarães quer ter “fome de jogar ofensivamente” e eficácia perante o Rio Ave, em desafio da 31.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, marcado para domingo.



Derrotado pelo Benfica na ronda anterior (3-0), num encontro em que protagonizou o dobro dos remates dos ‘encarnados’ – 18 contra nove –, o conjunto vimaranense trabalhou a finalização na semana de preparação para mais um “jogo importante” na luta pelo quinto lugar e pelo consequente acesso às pré−eliminatórias da Liga Conferência, o segundo consecutivo como anfitrião.



“Os jogos são todos importantes, mas é jogo a jogo. Interessa muito o jogo de amanhã [domingo], focarmo-nos no que controlamos. Queremos dar sequência a uma exibição conseguida. Tivemos muitas situações de golo iminentes e muito domínio do jogo. Trabalhámos muito o ‘último terço’, a finalização, para criar situações de golo, e essa fome de jogar ofensivamente”, disse, na antevisão ao jogo marcado para as 18:00.







Rio Ave FC





O treinador do Rio Ave, Petit, assumiu esperar dificuldades na deslocação ao terreno do Vitória de Guimarães, da 31.ª jornada da I Liga de futebol, e rejeitou conformismos, ainda que tenha a manutenção praticamente assegurada.

O técnico dos vila-condenses lembrou, uma vez mais, que a sua meta vai além da permanência no principal escalão, apontando a uma marca que supere os 37 pontos da temporada passada e negando qualquer tipo de complacência até que a mesma seja atingida.





"A atmosfera é muito boa, penso que poderemos ter um estádio cheio. Respeitando sempre o adversário, trabalhámos da mesma forma, analisámos e vimos as dinâmicas do Vitória. Sabemos que queremos muito ganhar", sublinhou, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro de domingo.