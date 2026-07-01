Inglaterra - RD Congo

Os ingleses, vencedores do título mundial em 1966, procuram a terceira presença consecutiva nos ‘oitavos’, depois de terem chegado às meias-finais em 2018 e aos quartos de final em 2022, batidos pelos finalistas vencidos Croácia e França, respetivamente.



Orientada pelo alemão Thomas Tuchel e, em campo, liderada por Harry Kane, a equipa britânica venceu o Grupo L, com sete pontos, resultantes de vitórias sobre Croácia (4-2) e Panamá (2-0) permeadas por um empate a zero com o Gana, de Carlos Queiroz.



Por seu lado, a República Democrática do Congo, que só tinha estado presente no Mundial de 1974, como Zaire, acumulando três derrotas, vai disputar, consequentemente, o primeiro jogo a eliminar em Mundiais.