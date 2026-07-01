A Inglaterra qualificou-se para os oitavos de final do Mundial de futebol ao vencer a República Democrática do Congo por 2-1, numa reviravolta operada nos últimos 15 minutos de jogo que teve dupla assinatura de Harry Kane.
Reportagem
Desporto
Mundial 2026
Inglaterra sofre mas elimina RD Congo
RTP
Brian Cipenga deu vantagem aos congoleses, logo aos sete minutos, no oitavo jogo dos ’16 avos’, mas Harry Kane, o ‘capitão’ dos ‘três leões’, selou a reviravolta, com golos aos 75 e 86, para passar a contar 13 em Mundiais.
No domingo, no Estádio Azteca, na Cidade do México, os ingleses defrontam nos oitavos de final os coanfitriões mexicanos, que eliminaram o Equador (2-0).
(Com Lusa)