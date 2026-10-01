Jesus sinaliza que "haverá tempo" para falar de Ronaldo. "O importante agora é focar no jogo"

Piers Morgan ataca Jorge Jesus: "Idiota arrogante"
“Que idiota arrogante. Jesus nunca foi suficientemente bom para representar a seleção portuguesa e agora deleita-se a menosprezar o maior jogador do país”.
What an arrogant pr*ck.— Piers Morgan (@piersmorgan) October 1, 2026
Jesus was never good enough to play for Portugal, now he delights in belittling the country’s greatest @Cristiano .
O britânico reagiu, ainda, à decisão de entregar o número 7 da formação lusa a Rafael Leão, comunicada esta quinta-feira.
Apesar de ser obrigatória a sua atribuição a algum jogador do grupo, de acordo com as regras da UEFA para provas oficiais, Piers Morgan questionou: “Depois de tudo o que o Cristiano fez por Portugal, por que raio o estão a tratar assim?”
Disgusting, if true. After everything @Cristiano has done for Portugal, why the hell are they treating him like this? Yesterday was his father’s birthday, and he played for his country the day after his dad died. Shameful to see this shocking disrespect for their greatest player.— Piers Morgan (@piersmorgan) October 1, 2026
Jesus sobre Ronaldo. Haverá "tempo para falar sobre isso"
O selecionador português afirmou esta quinta-feira, antes do jogo com a Dinamarca, que "neste momento" o assunto Cristiano Ronaldo está encerrado.
“Depois vou para o Dragão e é focar-nos no jogo do Dragão. E depois de certeza que a gente tem tempo para falar sobre isso”, declarou.
O selecionador garantiu que “neste momento” esse é um assunto encerrado. Telejornal | 1 de outubro de 2026
Sobre se o jogo de hoje pode catapultar Portugal para os quartos-de-final, o selecionador afirmou que a partida “não dá garantias de nada”.
O diferendo entre Ronaldo e Jesus: uma cronologia
A relação entre Ronaldo e Jorge Jesus na seleção começou bem, mas em menos de uma semana tudo mudou.
CR7 não gostou do que ouviu, saiu do estágio da seleção e promete contar a verdade.
Rúben Neves afasta polémica: "Somos muito profissionais"
Já no relvado do Estádio Parken, em Copenhaga, o jogador assegurou que a equipa está focada nas dinâmicas do novo selecionador e nos três pontos em disputa: “Vamos jogar para ganhar como fazemos sempre”.
Rúben Neves não quis comentar a ausência de Cristiano Ronaldo na seleção das ´quinas', realçando que o jogo dentro das quatro linhas é, neste momento, a prioridade do grupo.
Já há onze de Portugal
No meio campo, Bruno Fernandes regressa à titularidade. Rúben Neves, Vitinha, Rafael Leão, Pedro Neto e Gonçalo Ramos completam as escolhas de Jorge Jesus para o duelo com a Dinamarca.
Sindicato dos Jogadores pede solução que dignifique seleção e papel de Ronaldo
“Há uma verdade que deve permanecer acima de qualquer divergência: Cristiano Ronaldo ocupa um lugar único e irrepetível na história do futebol português. (…)A história da nossa seleção não pode ser contada sem reconhecer que muitas das suas páginas mais brilhantes foram escritas com o seu talento” acrescenta.
Depois da inesperada ausência do capitão nos jogos que restam desta fase da Liga das Nações, a entidade apela, ainda, à união dos portugueses.
Liga das Nações. Dinamarca 0 - 1 Portugal
Sem Cristiano Ronaldo e após o inesperado abandono do capitão do estágio da seleção nacional, Portugal defronta a Dinamarca no Estádio Parken, em Copenhaga, num ambiente de enorme tensão e de interesse mediático.
Pode igualmente seguir o encontro Dinamarca-Portugal na RTP Antena 1 com relato de Fernando Eurico e comentários de Luís Cristóvão.
Após Jorge Jesus confirmar em conferência de imprensa que Gonçalo Ramos seria o titular na frente de ataque contra a Dinamarca, o avançado de 41 anos abandonou o hotel da seleção, rumando a Madrid num jato privado.
Cristiano Ronaldo em números: a marca e o jogador
No sentido oposto, os perfis oficiais da Federação Portuguesa de Futebol nas redes sociais não param de perder seguidores, desde o anúncio do afastamento de Cristiano Ronaldo, na última quarta-feira.
Dinamarca-Portugal. O onze provável de cada equipa
A Dinamarca, por sua vez, enfrenta uma vaga de lesões. Seis jogadores da lista inicial de convocados estão fora das contas do selecionador.
A RTP avança o onze provável de Portugal e Dinamarca.
Carlos Godinho sobre Ronaldo: "Não devíamos ter chegado a este ponto"
Antigo dirigente trabalhou cinco décadas na Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e mais de duas décadas com o capitão Cristiano Ronaldo. "Estou eternamente grato."
Carlos Godinho, que recorda o momento da estreia de Cristiano Ronaldo pela Seleção, em Chaves, frente ao Cazaquistão, há 23 anos, lembra que, nos anos em que esteve na federação, nunca se colocou a questão do fim da carreira do jogador na equipa nacional.
Cristiano Ronaldo "provavelmente não voltará"
O capitão da seleção nacional abandonou o estágio de preparação para quatro jogos da Liga das Nações e é expectável que não volte a representar as cores de Portugal.
O que pode custar a ausência de Ronaldo à FPF?
"A seleção vai continuar, vai jogar e vai ganhar. Não é isso que está em causa, o que está em causa é que, de um momento para o outro, perde um dos seus ativos. (…) Há centenas de milhões de pessoas no mundo que veem Portugal jogar apenas por causa de Cristiano Ronaldo", salientou.
Em sentido inverso, o especialista antevê que a marca pessoal do jogador cresça ainda mais, beneficiando do impacto mediático do caso.
Marcelo Rebelo de Sousa pede união aos portugueses em "momento crucial"
Marcelo Rebelo de Sousa evitou falar sobre a polémica saída de Cristiano Ronaldo do estágio da Seleção Nacional para os quatro primeiros jogos da Liga das Nações.
“Não iria falar aqui. O que importa é aquilo que nos deve unir”, frisou, à chegada ao Palácio de Congressos na ilha de La Toja, Pontevedra, onde vai receber o Prémio Foro La Toja – Josep Piqué.
À espera de "toda a verdade" prometida por Cristiano Ronaldo
- O primeiro-ministro falou individualmente com Cristiano Ronaldo, Pedro Proença e Jorge Jesus depois de o jogador decidir abandonar o estágio da seleção portuguesa, confirmou a RTP. O astro do futebol prometeu, na noite de quarta-feira, contar "toda a verdade" aos portugueses. O jogador tomou a decisão de abandonar Copenhaga depois de o selecionador ter dito que a controvérsia estava resolvida;
- Ao longo de 23 anos de seleção, Cristiano Ronaldo só não teve problemas com Luiz Felipe Scolari e Roberto Martínez. As polémicas do jogador começaram com Carlos Queiroz no Mundial de 2010, na África do Sul;
- O site da UEFA apresentava, na manhã desta quinta-feira, na sua página oficial, que Rafael Leão passaria a ostentar a camisola número 7 da seleção. Uma alteração para o jogo frente à Dinamarca;
- A RTP apurou também que a atribuição do número 7 a Rafael Leão é um procedimento normal, dentro das regras estabalecidas pela UEFA, em que o número da camisola em competição não pode ficar vaga, dentro da sequência dos 23 elementos que compõem a equipa;
- Sem a presença do avançado de 41 anos e recordista de jogos (234) e golos (146), Bruno Fernandes, já anunciado como titular por Jorge Jesus, deverá ser o capitão em Copenhaga. Caso Bernardo Silva integre o onze inicial, então será o jogador do Real Madrid a envergar a braçadeira;
- Fábio Silva, que ficou nas bancadas de Alvalade, em Lisboa, e do Estádio Ullevaal, em Olso, está pela primeira vez nas opções do selecionador. O avançado soma uma internacionalização por Portugal, alcançada ainda durante a era do espanhol Roberto Martínez;
- Na sequência de vitórias sobre o País de Gales (1-0), em Alvalade, e a Noruega (2-1), em Oslo, um novo triunfo em Copenhaga deixaria Portugal com "pé e meio" nos quartos de final da Liga das Nações;
- A quezília com o selecionador, com quem já se cruzou no Al Nassr, teve origem na vitória do último domingo, por 2-1, frente à Noruega. CR7 foi titular na primeira partida, mas não terá gostado de não ser opção durante o último jogo e saiu insatisfeito logo após o apito final, faltando ao habitual agradecimento aos adeptos presentes em Oslo. Depois deste episódio e de uma primeira conversa com o técnico, o jogador decidiu, no entanto, faltar à sessão de trabalhos, em Malmo, e regressar ao hotel, onde terá treinado no ginásio, de acordo com a FPF. O caso motivou, inclusivamente, a chegada antecipada de Pedro Proença ao estágio da seleção.
Ronaldo não gostou das palavras de Jesus
Mais do que o princípio do fim deve ter sido mesmo o adeus de Ronaldo a Portugal. O selecionador garantia na sala de imprensa que o problema estava resolvido. Minutos depois, Ronaldo abandonava o estádio.
Primeiro-ministro falou com Jesus, Ronaldo e Proença na quarta-feira
O primeiro-ministro Luís Montenegro falou individualmente na quarta-feira com o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, o selecionador português Jorge Jesus e com Cristiano Ronaldo.
Na quarta-feira, Cristiano Ronaldo abandonou, por decisão própria, o estágio da equipa das ‘quinas’ em Copenhaga, pouco depois de ter voltado a ser tema dominante na conferência de imprensa do selecionador Jorge Jesus.
Em Oslo, no último domingo, Ronaldo não saiu do banco frente à Noruega, apesar de ter estado a aquecer grande parte da segunda parte, e abandonou o relvado insatisfeito logo após o apito final, tendo falhado todos os treinos que se seguiram.
Nas suas redes sociais, Ronaldo confirmou ter falado com Pedro Proença, antes de abandonar o estágio, deixando a garantia de que “a seu tempo” dirá “a verdade a todos os portugueses sobre as razões que motivaram” a decisão de abandonar a comitiva.
A FPF confirmou, sem adiantar qualquer explicação, a saída do jogador que tem um recorde mundial de 234 internacionalizações, além de 146 golos pela seleção principal de Portugal, com a qual conquistou o Euro2016 e as Ligas das Nações de 2019 e 2025.
As polémicas de Cristiano Ronaldo na seleção
Ao longo dos 23 anos de seleção nacional, Cristiano Ronaldo só não teve problemas com Luiz Felipe Scolari e Roberto Martínez. As polémicas de CR7 começaram com Carlos Queiroz no mundial de 2010 na África do Sul.
Foto: Pedro Nunes - Reuters
"Madeira apoia Cristiano Ronaldo" - presidente do Governo Regional
O presidente do governo madeirense, Miguel Albuquerque, disse hoje que a Madeira apoia Cristiano Ronaldo, considerando que este será conhecido ao longo do tempo e está a ser alvo de “mesquinhices e paroladas”.
Comentando a decisão do internacional português de abandonar na quarta-feira o estágio da seleção portuguesa de futebol em Copenhaga, o chefe do executivo regional salientou que Cristiano Ronaldo “é o português mais conhecido no mundo”.
“Ronaldo foi um jogador que promoveu e prestigiou Portugal ao longo de uma carreira com mais de 25 anos. Ou seja, é um dos portugueses que mais prestigiou Portugal”, acrescentou, salientando que “durante todos estes anos foi o melhor jogador do mundo, ganhou tudo o que havia para ganhar, deu um contributo à seleção portuguesa”.
Face a esta carreira, Albuquerque declarou: "Portando, eu estou sempre ao lado do Ronaldo que é um homem de sucesso”.
No seu entender, o que está a acontecer sobre esta situação são “mesquinhices, paroladas no sentido de minimizar a obra dele, aquilo que ele é”.
Sobre ter abandonado o estágio a meio, “opinou que devem tê-lo chateado, fez ele muito bem”.
“O que interessa, neste momento, é ele manter aquilo que sempre foi: um jogador de primeira linha e um português que representou o nome do país e projetou o país para além fronteiras de uma maneira que nenhum outro o fez”, vincou Miguel Albuquerque.
Reforçando que “ninguém tem pachorra” para “aturar estas mesquinhices e palermices burocráticas portugueses”, o líder madeirense admitiu que Cristiano Ronaldo “não tem sempre razão”.
Contudo, argumentou que “daqui a 30 anos ninguém sabe quem foi o selecionador, ninguém sabe quem estava à frente da seleção portuguesa de futebol, ninguém sabe quem é que comentava o futebol e toda a gente daqui a 30, 40 e 50 anos vai saber quem é o Ronaldo”.
“É a diferença entre a grandeza e a mediocridade”, concluiu.
Na quarta-feira, o capitão Cristiano Ronaldo abandonou, por decisão própria, o estágio da equipa das ‘quinas’ em Copenhaga, pouco depois de ter voltado a ser tema dominante na conferência de imprensa do selecionador Jorge Jesus.
Em Oslo, no último domingo, Ronaldo não saiu do banco frente à Noruega, apesar de ter estado a aquecer grande parte da segunda parte, e abandonou o relvado insatisfeito logo após o apito final, tendo falhado todos os treinos que se seguiram.
Nas suas redes sociais, Ronaldo confirmou ter falado com o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, antes de abandonar o estágio, deixando a garantia de que “a seu tempo” dirá “a verdade a todos os portugueses sobre as razões que motivaram” a decisão de abandonar a comitiva.
A FPF confirmou, sem adiantar qualquer explicação, a saída do jogador que tem um recorde mundial de 234 internacionalizações, além de 146 golos pela seleção principal de Portugal, com a qual conquistou o Euro2016 e as Ligas das Nações de 2019 e 2025.
"A seu tempo direi a verdade". Cristiano Ronaldo bate com a porta ao estágio da seleção e deixa Copenhaga
Cristiano Ronaldo confirmou, nas redes sociais, a decisão de abandonar o estágio liderado por Jorge Jesus, depois da polémica em torno do papel do jogador na seleção portuguesa. "A seu tempo direi a verdade a todos os portugueses", escreveu o capitão no Instagram.
“Toda a comitiva mantém o foco absoluto nos próximos compromissos”, pode ler-se.
A história do diferendo
Depois deste episódio e de uma primeira conversa com o técnico, o jogador decidiu, no entanto, faltar à sessão de trabalhos, em Malmo, e regressar ao hotel, onde terá treinado no ginásio, de acordo com a FPF.
O caso motivou, inclusivamente, a chegada antecipada de Pedro Proença ao estágio da seleção nacional. Telejornal | 30 de setembro de 2026
Esta quarta-feira Jorge Jesus esclareceu, por duas vezes, que o desentendimento estaria resolvido e que não passava de uma frustração do jogador por não ter participado no encontro com os nórdicos.
As palavras não foram bem recebidas por Cristiano Ronaldo, que voltou a abandonar o grupo antes do início do treino, pelo segundo dia consecutivo, na véspera do duelo com a Dinamarca.
O capitão da equipa das quinas deixou o Estádio Parken, em Copenhaga, numa carrinha, com dois membros da FPF, e ficou a aguardar a chegada do avião privado, que descolou de Madrid às 19h30 (18h30 em Portugal continental).
A partida da capital dinamarquesa consumou-se já depois das 22h30.