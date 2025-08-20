Liga dos Campeões. Fenerbahçe-SL Benfica

O Benfica empata na visita aos turcos do Fenerbahçe, treinado por José Mourinho. Um jogo da primeira mão do play-off de acesso à fase de liga da Liga dos Campeões de futebol, que que os encarnados jogaram apenas com 10, nos últimos 20 minutos, após expulsão de Florentino, por acumulação de amarelos.

Com o ‘nulo’ em Istambul, os ‘encarnados’ adiam todas as decisões para o encontro da segunda mão, dentro de uma semana, em 27 de agosto, no Estádio da Luz, em Lisboa.





O vencedor desta eliminatória garante uma vaga na fase de liga da ‘Champions’, enquanto o derrotado será relegado para a Liga Europa.







O Benfica com este jogo na Turquia faz uma serie de cinco jogos sem sofrer golos.