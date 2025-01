O FC Porto, na estreia do treinador argentino Martin Anselmi, venceu hoje ao Maccabi Telavive, por 1-0, na oitava e última jornada da fase de liga da Liga Europa de futebol, assegurando uma vaga no play-off de acesso aos oitavos de final. O médio espanhol Nico González marcou o golo da vitória dos dragões, aos 58 minutos, em Belgrado, casa emprestada do Maccabi para os jogos das competições europeias. O FC Porto encerra a fase de liga da segunda competição europeia de clubes com 11 pontos.